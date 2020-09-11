بعد الإمارات.. دونالد ترامب يعلن “اتفاق سلام” بين البحرين وإسرائيل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن البحرين وإسرائيل تتجهان إلى تطبيع العلاقات بينهما، بعد شهر من الاتفاق التاريخي بين دولة الإمارات والدولة العبرية.

وغر د ترامب في موقع تويتر “اختراق تاريخي جديد اليوم”، وقال “إن صديقينا الكبيرين إسرائيل والبحرين توصلا إلى اتفاق سلام”.

وتتشارك إسرائيل والبحرين، ودول إقليمية أخرى، في مواقف متقاربة تجاه إيران، وتتهم المنامة طهران باستخدام شيعة البحرين ضد النظام الملكي القائم.

وفي بيان مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين، أعلن قادة الدول الثلاث إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ومملكة البحرين.

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ويعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بمن فيهم دول الخليج، هدفا رئيسا ضمن الإستراتيجية الإقليمية لترامب من أجل احتواء طهران، عدو واشنطن والدولة العبرية اللدود.

وتتشارك إسرائيل والبحرين، ودول إقليمية أخرى، في مواقف متقاربة تجاه إيران، وتتهم المنامة طهران باستخدام شيعة البحرين ضد النظام الملكي القائم.

وأوضح بيان مشترك نشره البيت الأبيض أن البحرين ستنضم إلى مراسم توقيع مرتقبة الثلاثاء في واشنطن بحضور رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو.

وقال مشستشار الملك البحريني، إن البحرين ترى في اتفاق التطبيع مع إسرائيل “مصلحة لأمن المنطقة واستقرارها”.