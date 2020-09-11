التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2430 بكورونا في المغرب.. 73% في أربع جهات- التفاصيل

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ2430 الجديدة، حيث سجلت 73 بالمائة منها في أربع جهات.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 895 حالة، من بينها 696 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 344 حالة جديدة، منها 246 حالة بسلا.

وبجهة سوس ماسة، سجلت 336 حالة، من بينها 224 حالة بأكادير.

وبجهة مراكش آسفي، تم تسجيل 220 حالة جديدة، من بينها 109 حالة بمراكش.

وبجهة درعة تافلات سجلت 167 حالة جديدة، منها 60 بميدلت.

وبجهة الشمال سجلت 111 حالة، من بينها 41 حالة بطنجة.

وبجهة خنيفرة بني ملال سجلت 107 حالة جديدة، منها 37 حالة ببني ملال.

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وبجهة فاس مكناس، سجلت 97 حالة من بينها 29 حالة بفاس، وبجهة الشرق سجلت 70 حالة، وسجلت 63 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، ثم 7 حالات جديدة بجهة كلميم واد نون، وأخيرا، 13 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2430 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2344 حالة شفاء، و33 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 82197 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 226,3 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 6,7 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 64194 حالة، بمعدل تعاف يناهز 78,1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1524 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,9 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.