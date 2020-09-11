فلسطينيون “يشيعون” الجامعة العربية بعد فشلها في إدانة التطبيع- فيديو

شيع فلسطينيون، اليوم الجمعة، تابوتا يحمل شعار جامعة الدول العربية، احتجاجا على إحباط مشروع قرار فلسطيني، يدين اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي.

وقال مراسل الأناضول إن عشرات الشبان في بلدة كفر قدوم، شرقي قلقيلية، أدوا صلاة الجنازة على تابوت يحمل شعار الجامعة العربية، وحملوه على الأكتاف في إشارة إلى “موت الجامعة”، وجاء ذلك، خلال مسيرة أسبوعية، منددة بالاستيطان الإسرائيلي، تنظم في البلدة.

وكان مسؤولون فلسطينيون قد قالوا، أول أمس الأربعاء، إن جامعة الدول العربية أحبطت مشروع قرار فلسطيني، يدين “التطبيع”، خلال اجتماع عاد على مستوى وزراء الخارجية.

وفي 13 غشت الماضي، توصلت الإمارات، وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، ما قوبل برفض، وتنديد كبير من القيادة الفلسطينية، المتمسكة بمبادرة السلام العربية، لعام 2002، التي تربط بين التطبيع، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، عام 1967.

وفرق الجيش الإسرائيلي المسيرة، مستخدما الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

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وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان في كفر قدوم، مراد اشتيوي، للأناضول، إن “أربعة فلسطينيين، بينهم مصور صحافي أصيبوا بالرصاص المطاطي”.

وأضاف اشتيوي أن “العشرات أصيبوا كذلك بالاختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع”، لافتا الانتباه إلى أن جميع الإصابات “تم علاجها ميدانيا”.

وتنظم، يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من القرى، والبلدات الفلسطينية، أبرزها بلدة “كفر قدوم”.