القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت إدارة سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، عن تشخيص إصابة المدرب إلداد شابيط بفيروس كورونا المستجد.
وورد على لسان الناطق بلسان الفريق، منذر خلايلة، أن "المدرب قام بتمرير حصتين تدريبتين يومي الثلاثاء والأربعاء، وكان على تواصل مباشر مع اللاعبين والكادر المهني والطبي".
وأضاف أن "اللاعبين تلقوا تعليمات بالتزام الحجر الصحي، فيما شكا عدد منهم من عوارض، وبناء عليه تقرر خضوع كوادر الفريق لفحوصات كورونا سريعة، على أن نقوم بإبلاغ الاتحاد العام لكرة القدم بالتطورات الحاصلة".
هذا، ومن المقرر أن يحل الفريق السخنيني في مباراته الوشيكة ضيفا على مكابي نتانيا يوم غد، السبت، ضمن أحداث الجولة الثانية من الدرجة العليا.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو أبناء سخنين بالحجر الصحي: إصابة المدرب بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.