القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت روسيا مساء اليوم، الجمعة، أنها ستجري مناورات عسكرية ضخمة في القوقاز أواخر شهر أيلول/ سبتمبر إلى جانب قوات صينية وإيرانية وباكستانية وُجهت إليها دعوة للمشاركة.
وسيشارك أكثر من 12 ألف جندي في مناورات "القوقاز 2020"، التي ستجري في مناطق جنوب روسيا من 21 الى 26 أيلول/سبتمبر وتشمل تدريبات بحرية وبرية، وفق ما أعلن نائب وزير الدفاع الكسندر فومين خلال مؤتمر صحافي.
وقال فومين: "مناورات القوقاز 2020 غير موجهة ضد بلدان أخرى".
ووجهت روسيا دعوات إلى الصين وإيران وباكستان وبورما للمشاركة في المناورات إلى جانب قوات من الجمهوريات السوفياتية السابقة أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس، بحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية.
وأضاف البيان أن أكثر من 250 دبابة ونحو 450 عربة عسكرية مقاتلة للمشاة ومدرعات ستشارك في المناورات، التي تشمل 80 ألف شخص بينهم عناصر دعم.
وتجري روسيا بانتظام تدريبات على نطاق واسع، وقد أعطى الرئيس فلاديمير بوتين، قبل شهرين أمرا إلى 150 ألف جندي للمشاركة في تدريبات عسكرية في جنوب غرب البلاد.
وغالبا ما تضم هذه المناورات قوات دول حليفة، وهي تعد من بين الأضخم في العالم في السنوات الأخيرة إلى جانب المناورات الروسية الصينية عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر مناورات عسكرية روسية في القوقاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.