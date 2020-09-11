القدس - بواسطة محمد عز العرب - داهمت الشرطة عرسا في قاعة أفراح بمدينة باقة الغربية، وفرضت غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل على صاحب القاعة بسبب مخالفة تعليمات الشارة البنفسجية.
كما أصدرت الشرطة أمرا يقضي بإغلاق القاعة لمدة 7 أيام.
وادعت الشرطة أنها العرس أقيم بخلاف التعليمات، إذ شارك به أكثر من 100 شخص، ما يهدد صحة الجمهور.
وفي قرية الشيخ دنون، قامت الشرطة بتغريم صاحب عرس بمبلغ 5 آلاف شيكل بعدما أخل بتعليمات الشارة البنفسجية ووزارة الصحة من خلال إقامته لحفل زفاف بمشاركة العشرات.
كانت هذه تفاصيل خبر الأعراس في ظل كورونا: الشرطة تداهم حفلين بباقة والشيخ دنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.