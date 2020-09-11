الأعراس في ظل كورونا: الشرطة تداهم حفلين بباقة والشيخ دنون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - داهمت الشرطة عرسا في قاعة أفراح بمدينة باقة الغربية، وفرضت غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل على صاحب القاعة بسبب مخالفة تعليمات الشارة البنفسجية.

كما أصدرت الشرطة أمرا يقضي بإغلاق القاعة لمدة 7 أيام.

وادعت الشرطة أنها العرس أقيم بخلاف التعليمات، إذ شارك به أكثر من 100 شخص، ما يهدد صحة الجمهور.

وفي قرية الشيخ دنون، قامت الشرطة بتغريم صاحب عرس بمبلغ 5 آلاف شيكل بعدما أخل بتعليمات الشارة البنفسجية ووزارة الصحة من خلال إقامته لحفل زفاف بمشاركة العشرات.