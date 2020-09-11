ترامب يعلن التوصل إلى 'اتفاق سلام' بين إسرائيل والبحرين

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "خطوة تاريخية جديدة اليوم! الدولتان الصديقتان العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين توصلتا لاتفاق سلام. ثاني دولة عربية تعقد السلام مع إسرائيل في 30 يوما".

وكانت الامارات قد اعلنت في وقت سابق، عن تطبيع العلاقات مع اسرائيل.