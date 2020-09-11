بالصور والفيديو: إمرأة تمزق قميص وزير الداخلية الإيطالي السابق... والسبب؟

أمسكت امرأة بالسياسي الإيطالي، ماتيو سالفينى، يوم الأربعاء ومزقت قميصه وقطعت قلادتين كان يضعهما حول عنقه، وذلك أثناء مشاركته فى حملة انتخابية لحزبه المناهض للمهاجرين بمنطقة توسكانا فى وسط البلاد.
وفي التفاصيل، فأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعى المرأة وهى تمسك بوزير الداخلية السابق سالفينى وتصرخ فى وجهه بعد وصوله إلى بلدة بونتاسيف قرب البندقية، للمشاركة فى تجمع حاشد قبل الانتخابات الإقليمية المقرر إجراؤها في 20 و21 أيلول.
ومن جهته نشر سالفيني، رئيس حزب الرابطة الذي يروج لسياسات تهدف إلى منع المهاجرين من دخول إيطاليا، صوراً لقميصه الممزق وقلادتين أتلفتهما المرأة على فيسبوك.
وأضاف فى تعليق لاحق "أرد على هذا الغضب بابتسامة وبالعمل. عاشت إيطاليا، نساء ورجالا، مؤمنة بالحرية والسلام والعمل".
ويُشار إلى أنّ سالفينى شغل منصب وزير الداخلية لمدة عام وبذل خلال هذه الفترة جهده وطاقته لمنع قوارب المهاجرين من الوصول إلى إيطاليا.
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