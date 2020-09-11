بالصور والفيديو: إمرأة تمزق قميص وزير الداخلية الإيطالي السابق... والسبب؟

أمسكت امرأة بالسياسي الإيطالي، ماتيو سالفينى، يوم الأربعاء ومزقت قميصه وقطعت قلادتين كان يضعهما حول عنقه، وذلك أثناء مشاركته فى حملة انتخابية لحزبه المناهض للمهاجرين بمنطقة توسكانا فى وسط البلاد.



وفي التفاصيل، فأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعى المرأة وهى تمسك بوزير الداخلية السابق سالفينى وتصرخ فى وجهه بعد وصوله إلى بلدة بونتاسيف قرب البندقية، للمشاركة فى تجمع حاشد قبل الانتخابات الإقليمية المقرر إجراؤها في 20 و21 أيلول.

وقد أبعدت الشرطة المرأة على الفور، وقالت وسائل إعلام محلية إنها من الكونغو وتبلغ من العمر 29 عاما، ورفضت الكشف عن هويتها، وقالت إنه تم توجيه تحذير لها من دون أن يتم القبض عليها. ومن جهته نشر سالفيني، رئيس حزب الرابطة الذي يروج لسياسات تهدف إلى منع المهاجرين من دخول إيطاليا، صوراً لقميصه الممزق وقلادتين أتلفتهما المرأة على فيسبوك.

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