قائد عمليات البصرة : سنعاقب اي جهة تحاول منع الصحفيين من أداء عملهم

وقال بيان لمكتب الحميداوي تلقته الخليج 365، ان "قائد عمليات البصرة التقى في مقر القيادة مجموعة من الصحفيين الميدانيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الصحفي وكذلك مناقشة الية حماية الصحفيين الميدانيين حال تغطيتهم للأحداث في عموم مدينة البصرة".واشار قائد عمليات البصرة خلال كلمة ترحيبية له بـ"الدور المهني والتنويري للصحفيين المهنيين و الميدانيين في نقل الوقائع وتنوير المجتمع بالاحداث والنشاطات الامنية ، مؤكدا على دور الصحافة والاعلام في التواصل مع الجهات والمؤسسات الامنية بشكل مستمر ونقل كافة تفاصيل العمليات العسكرية والامنية".

واكد على ضرورة "حماية الصحفيين والعمل على إكمال إجراءات التحقيق بحادثة اغتيال الزملاء المغدورين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي الذين اغتيلوا في بداية العام الجاري ، منوها ان هناك اجراءات تحقيقية مستمرة لكشف الجناة من قبل الجهات الامنية ومتابعتها من قبله شخصيا".



وبين ان "قيادة عمليات البصرة وقيادة شرطة البصرة لن تذخر وسعا في توفير كافة الإمكانيات لحماية الصحفيين بمعاقبة اي جهة واحالتها للقضاء من تحاول ان تمنع الصحفيين من أداء عمله".

ووفقا للبيان فانه "وتم خلال اللقاء الاستماع الى مداخلات ومقترحات الزملاء والاتفاق على تكليف العقيد ثائر ناطقا رسميا باسم قائد عمليات البصرة لنشر كافة التفاصيل الخاصة بالعمليات العسكرية وايصالها الى وسائل الاعلام والتواصل مع كافة المؤسسات الاعلامية بدون استثناء في تغطية الأحداث الامنية".

فيما أشاد الحضور وفقا للبيان ب"نتائج اللقاء والتعاون البناء من قبل قائد عمليات البصرة والتعاون مع وسائل الإعلام والصحافة الميدانية وتوفير كافة وسائل التواصل وتسهيل مهام عملهم في التنقل والوصول الى مواقع الاحداث وتثمينه بدور الإعلام في نقل الحقيقة".

وتابع البيان "وفي نهاية اللقاء قدم الصحفيين هدية رمزية تقديرية الى قائد عمليات البصرة تثمينا لدوره الشخصي والعسكري في تقديم الدعم والمساندة لكافة وسائل الإعلام وتقديمهم الشكر والتقدير على إفساح المجال والوقت للاستماع الى مقترحاتهم".