ان كنت من عشاق مسلسل وادي الذئاب.. اقرأ هذا الخبر

وجاءت هذه الأخبار بمثابة مفاجأة سارة جدًا لجمهور المسلسل الذي يحظى بجماهيرية واسعة بالرغم من عرض 10 أجزاء منه،

ويعتبر من أنجح الأعمال التركية لا سيما في الوطن العربي، حيث يملك قاعدة جماهيرية واسعة عربيًا.



وعبر الجمهور عن حماستهم لهذا الخبر، متمنين أن يكون صحيحًا ومعبرين عن فرحتهم بخبر وجود جزء جديد مع التعليق أن المسلسل هو أنجح عمل تركي.

ووادي الذئاب هو مسلسل تركي تم عرضه على عدد من القنوات العربية بعد دبلجته إلى اللهجة السورية، الشخصية الرئيسية في المسلسل هي شخصية مراد علمدار.

وكان الفنان التركي نجاتي شاشماز الذي قدم شخصية “مراد علمدار”، في العمل عن قرب عودة مسلسل “وادي الذئاب”، والذي يعد الأطول بتاريخ الدراما التركية.



وبحسب شاشماز، فإن الجزء الجديد من المسلسل سيحمل اسم “وادي الذئاب الفوضى” وعن طاقم المسلسل، أشار شاشماز إلى مشاركة وجوه جديدة في الجزء المقبل مع بقاء عدد من نجوم المسلسل الذين شاركوا في أحداثه منذ البداية.

يُشار إلى أن مسلسل وادي الذئاب مكون من 10 مواسم، شارك فيه عدد من النجوم الأتراك أهمهم نجاتي شاشماز وهو الشخصية الرئيسية فيه حيث قدم شخصية مراد علم دار الذي ولد باسم أيمن قرخانلي وكان أبوه رجل مافيا وسياسة، تم خطفه من قبل اصلان اقبي في صغرة بعدها تم توظيفه في الدولة.

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لتقوم بعدها الدولة التركية بدعمه للقضاء على أعداء الدولة والمافيا، وكذلك القضاء على كل من يريد إنهاء أو التقليل من هيبة البلاد. مراد علمدار يواجه في أجزاء المسلسل، عدة أعداء وينجح في القضاء عليهم، ويتم إستهداف الكثير من أحبائه.

ينضم مراد بعد ذلك إلى هيئة الختيارية ثم يصبح رئيسها وبعد ذلك يحاول القضاء على حراس المعبد. من أقرب المقربين لمراد هم ميماتي وعبد الحي وجاهد وايرهان، وكذلك منظمة الأمن القومي. يُذكر ان شاشماز كان قد صرح أن الجمهور لا يناديه إلا باسم مراد.