ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" وسيلة ترفيه مدهشة يمكن لأي شخص أن يوفر مكوناتها الثلاثة في منزله وهي سلة بلاستيكية وماء وبالون.
وتعتمد فكرة هذه اللعبة على ملء بالون بالماء وتعليقه من أعلى ليأخذ الشكل المخروطي على أن يتم تعليقه فوق مركز السلة البلاستيكية.
ويتم وضع السلة على شيء آخر لتكون مرتفعة على السطح الموجودة فوقه، قبل أن يتم تفجير البالون بشيء حاد.
ويرصد الفيديو مشهدا مدهشا يظهر عقب تفجير البالون وعرض الفيديو بالتصوير البطيئ، حيث يظهر الماء على شكل البالون المخروطي لكن بلون أبيض ثم يرصد لحظة سقوط الماء الذي يصنع نافورة جميلة حول السلة البلاستيكية في كل الاتجاهات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بعد تفجيره... بالون ماء يصنع مشهداً مدهشاً! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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