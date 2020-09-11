وفاة الكابتن ناظم شاكر بفيروس كورونا

وتدهورت الحالة الصحية لشاكر ليلة امس واصبح في حالة حرجة قبل ان يتوفى قبل قليل في احدى مستشفيات اربيل.

شاكر كان قد اصيب بالفيروس في العاشر من اب الماضي ومنذ ذلك الحين تدهورت حالته الصحية بين فترة واخرى خلال الحجر الصحي.

