وفاة الكابتن ناظم شاكر بفيروس كورونا

2020-09-11 | 18:51
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توفي المدرب واللاعب الدولي السابق، ناظم شاكر، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.
وتدهورت الحالة الصحية لشاكر ليلة امس واصبح في حالة حرجة قبل ان يتوفى قبل قليل في احدى مستشفيات اربيل.
شاكر كان قد اصيب بالفيروس في العاشر من اب الماضي ومنذ ذلك الحين تدهورت حالته الصحية بين فترة واخرى خلال الحجر الصحي.
يذكر ان فيروس كورونا تسبب بوفاة عدد من الشخصيات الرياضية العراقية، ابرزها احمد راضي وعلي هادي.
شاكر كان قد اصيب بالفيروس في العاشر من اب الماضي ومنذ ذلك الحين تدهورت حالته الصحية بين فترة واخرى خلال الحجر الصحي.
يذكر ان فيروس كورونا تسبب بوفاة عدد من الشخصيات الرياضية العراقية، ابرزها احمد راضي وعلي هادي.
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