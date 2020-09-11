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وفاة الكابتن ناظم شاكر بفيروس كورونا

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2020-09-11 | 18:51

وفاة الكابتن ناظم شاكر بفيروس كورونا

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توفي المدرب واللاعب الدولي السابق، ناظم شاكر، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس .
وتدهورت الحالة الصحية لشاكر ليلة امس واصبح في حالة حرجة قبل ان يتوفى قبل قليل في احدى مستشفيات اربيل.

شاكر كان قد اصيب بالفيروس في العاشر من اب الماضي ومنذ ذلك الحين تدهورت حالته الصحية بين فترة واخرى خلال الحجر الصحي.


يذكر ان فيروس كورونا تسبب بوفاة عدد من الشخصيات العراقية، ابرزها احمد راضي وعلي هادي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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