بيان بحريني أمريكي إسرائيلي يشيد بالدور القيادي للإمارات في السلام

أشاد بيان ثلاثي مشترك بين البحرين والولايات المتحدة وإسرائيل، الجمعة، بالدور القيادي للإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في إعلان إقامة علاقات دبلوماسية مع تل أبيب.



وتلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووجه ترامب، خلال الاتصال الدعوة للبحرين للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، والتي تقام في البيت الأبيض في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

بدوره، أكد العاهل البحريني ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل كخيار استراتيجي وفقا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز السلم الدولي.

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وأعلنت البحرين قبولها بدعوة ترامب لحضور مراسم توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل؛ حيث سيقوم وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني ونتنياهو بتوقيع إعلان السلام بين المنامة وتل أبيب أيضاً.

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انضمام البحرين إلى الإمارات في إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب ترامب فإن المعاهدة بين البحرين وإسرائيل تمثل نقلة تاريخية أخرى باتجاه السلام في الشرق الأوسط.



ووجه الشكر إلى مملكة البحرين على استضافتها ورشة السلام في المنامة 25 يونيو/حزيران 2019، مؤكداً أنها كانت خطوة هامة لتحقيق الاستقرار.

وباتت البحرين ثاني دولة عربية تتفق على معاهدة سلام مع إسرائيل بعد الإمارات خلال 30 يوماً فقط.

