مستشار ملك البحرين: السلام مع إسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة

قال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مستشار ملك البحرين الدبلوماسي، الجمعة، إن إعلان إقامة العلاقات بين المملكة وإسرائيل يصب في مصلحة أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها وازدهارها.



وفي تغريدة له عبر تويتر، أكد أن المعاهدة توجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى شعب إسرائيل بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الأفضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله ومستقبل شعوب المنطقة.

وتابع: "حين تضع مملكة البحرين نهج الانفتاح والتعايش مع الجميع في مقدمة أولويات سياستها الخارجية، فإنها تبني على قرون من التعايش والتماسك المجتمعي فيها بين مختلف الأعراق والديانات".

وأشار مستشار ملك البحرين الدبلوماسي إلى أن نجاح المنامة في الانفتاح والتعايش مع الجميع "يعطينا التفاؤل بنجاح منطقتنا الأوسع في هذا النهج الصحيح".

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والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انضمام البحرين إلى الإمارات في إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.



وبحسب ترامب فإن المعاهدة بين البحرين وإسرائيل تمثل نقلة تاريخية أخرى باتجاه السلام في الشرق الأوسط.

ووجه الشكر إلى مملكة البحرين على استضافتها ورشة السلام في المنامة 25 يونيو/حزيران 2019، مؤكداً أنها كانت خطوة هامة لتحقيق الاستقرار.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سيحضر حفل توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض، الثلاثاء المقبل.

وباتت البحرين ثاني دولة عربية تتفق على معاهدة سلام مع إسرائيل بعد الإمارات خلال 30 يوماً فقط.