ترامب: البحرين وإسرائيل اتفقتا على إبرام معاهدة سلام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، انضمام البحرين إلى الإمارات في إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.



ونشر ترامب تلك الأنباء على "تويتر" بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بحسب البيت الأبيض.

وقال ترامب: تحدثت مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتفقنا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين، واليوم هو حدث تاريخي لإرساء السلام في الشرق الأوسط.

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وأضاف توصلنا لاتفاقية سلام تاريخية أخرى، واليوم البحرين ثاني الدول العربية تعقد معاهدة سلام مع إسرائيل في غضون 30 يوما.

وتابع المعاهدة بين البحرين وإسرائيل نقلة تاريخية أخرى باتجاه السلام في الشرق الأوسط، ونشكر مملكة البحرين على استضافتها ورشة السلام في المنامة 25 يونيو/حزيران 2019، ونؤكد أنها كانت خطوة مهمة لتحقيق السلام.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هناك دولا أخرى "متحمسة بشكل هائل" للانضمام لمعاهدة السلام مع إسرائيل.