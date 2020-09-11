شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مستقبل وطن يشيد بوعى المواطن فى مواجهة حملات الإخوان التحريضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن الشعب المصرى أصبح لديه وعى وإدراك بحقيقة ما يجرى فى مصر، ولن يتجاوب مع أى دعوات للفوضى أو التخريب تدعو لها الجماعة الإرهابية وبالأخص عندما تأتى من خلال هذا المسلك.

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن تصدر هاشتاج "الشعب معاك يا ريس" تريند تويتر أمر متوقع وطبيعى، خاصة وأن مصر ماضية فى البناء والتعمير ومستمرة فى سلسلة إنجازاتها للتنمية، قائلا: "نحن أما رئيس محب لبلده ومعروف عنه نزاهة اليد.. ويعمل ليلا نهارا من أجل مصر أفضل.. ربنا يكون فى عونه".

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل جديا على بناء البلاد، قائلا: "هو بيبني بلد من أول وجديد وبيحارب أى موروثات قديمة ويسعى للإصلاح والتعمير فهو يبنى مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وغيرها فى كافة المجالات".

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وأشار إلى أن القيادة السياسية نجحت فى تحقيق الاستقرار والوصول للنهوض بالدولة، مؤكدا أن كل قرار إصلاحى تم اتخاذه يستهدف صالح الشعب حتى إن كان مر، وآخرها قانون التصالح فى مخالفات البناء وهو تشريع أصله جوهرة بتمتع مالك الوحدة بالمركز القانونى.

وشدد على أن هناك دعوات مستمرة للإخوان تسعى للهدم والفوضى، فهم يتلاعبون بكروت أصبحت معروفة للجميع ومعتادة، وهم لا يتكبدون أى خسائر ويضحوا بشبابهم ولا يضحوا بنفسهم وقياداتهم.

يذكر أن دشن عدد من المواطنين المصريين هاشتاج "#الشعب_يريد_السيسي" الذى يتصدر موقع "تويتر" لليوم الثاني وذلك بعشرات الآلاف من التغريدات، قد سرد المغردون إنجازات الرئيس المتتالية.