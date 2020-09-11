ترامب: البحرين وإسرائيل سيتعاونا في العديد من المجالات مستقبلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن البحرين وإسرائيل سيتعاونان في العديد من المجالات مستقبلًا، من بينها القطاعات الطبية والاقتصادية.

وأكد ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن دول أخرى عربية أخرى ستنضم إلى ركب التطبيع مع إسرائيل، بعد الاتفاق بين الإمارات والبحرين.

وأكد ترامب، أن "اليوم هو يوم تاريخي لتطبيع العلاقات بين دولة عربية أخرى وإسرائيل".

ونشر الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، النص الكامل لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والبحرين.

وجاء في البيان المشترك، أن الرئيس الأمريكي، وملك البحرين حمد بن عيسى، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا اليوم ووافقوا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والبحرين.

Advertisements

وقال البيان المشترك "هذه لحظة تاريخية لتوسيع رقعة السلام في الشرق الأوسط، وفتح حوار مباشر وعلاقات بين المجتمعين فضلًا عن دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وأعربت الولايات المتحدة عن امتنانها وشكرها لملك البحرين لاستضافته ورشة "السلام من أجل الازدهار" في المنامة في 25 يونيو 2019، لدفع عملية السلام في المنطقة، والرخاء، والفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني.

وأكد البيان أن البحرين وإسرائيل ستستمر جهودهم نحو المزيد من التواصل لوضع حلول للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف البيان، أن إسرائيل أكدت في رؤيتها للسلام على أن المسلمين يمكنهم الزيارة والصلاة بسلام في الجامع الأقصى فضلًا عن زيارة جميع الأماكن المقدسة الأخرى في القدس.

وتابع البيان "الملك حمد ونتنياهو عبرا عن امتنانهما العميق للرئيس الأمريكي لتوسطه لعملية السلام فيا المنطقة، وتركيزه على مشاركة تحديات المنطقة".

وأكد البيان المشترك أن مملكة البحرين قبلت دعوة الرئيس الأمريكي للانضمام إلى إسرائيل والإمارات في حفل "التوقيع التاريخي" على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات في 15 سبتمبر في البيت الأبيض، حيث ستوقع البحرين أيضًا "إعلان السلام".