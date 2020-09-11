محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، أماكن توقيع الكشف الطبي على الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأشار "أبوهاشم"، في بيان إعلامي، إلى أنه سيجرى الكشف من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساًء بالمجلس الطبي العام بجوار ديوان عام مديرية الصحة، والمعمل المشترك التابع لمديرية الصحة.

وأوضح أن الأوراق المطلوبة هي: ⁩بطاقة الرقم القومي سارية مع صورة لها ويجري الإطلاع على الأصل وتسليم الصورة، و6 صور شخصية، لافتًا إلى أن رسوم الكشف الطبي للمرشحين هي 2850 جنيهًا تدفع بـ"الفيزا كارد"، ويضاف إليها 5% ضريبة في حالة عدم وجود "فيزا كارد".

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على رسوم وأماكن الكشف الطبي لمرشحي النواب في بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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