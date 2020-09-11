مرفأ بيروت/ اندلاع حريق في مستودع لاطارات السيارات والزيوت

قال مصدر عسكري لبناني إن النيران اندلعت في مخزن لإطارات السيارات و الزيوت في مرفأ بيروت اليوم الخميس 10-09-2020مما أدى إلى تصاعد عمود من الدخان الأسود في العاصمة اللبنانية بعد نحو شهر من انفجار مدمر عصف بالمرفأ.

وقال المصدر إن سبب الحريق لم يعرف بعد وذكت مصادر اعلامية في وقت سابق اليوم الخميس ان حريقا اندلع في مرفأ بيروت اليوم الخميس ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.

وذكرت رويترز نقلا عن شهود ان ألسنة اللهب تتصاعد في منطقة المرفأ المدمرة، لكن لم يتضح على الفور سبب الحريق.