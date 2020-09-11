الجيش الإيراني يعلن تصديه لثلاث طائرات أمريكية

أعلن الجيش الإيراني اليوم الجمعة، أن دفاعاته أجبرت ثلاث طائرات أمريكية على التراجع بعد دخولها منطقة تعريف الدفاع الجوي في إيران.
وأضاف أنه أثناء مناورات "ذو الفقار" جنوبالبلاد دخلت ثلاث طائرات أمريكية وهي طائرة P-8 وطائرة استطلاع غلوبال هوك MQ-9 وطائرة RQ-4 المسيرة، منطقة الاستطلاع الدفاعي، وكانت تحت مراقبة شبكة الدفاع الجوي الإيراني على بعد أميال.
وأضاف أن المضادات الجوية أطلقت تحذيرات للطائرات الأمريكية بواسطة طائرة "كرار" المسيرة، في منطقة تعريف الدفاع الجوي الإيراني "ADIZ"، مؤكدا أن الطائرات الأمريكية غادرت المنطقة بعد تلقيها التحذيرات.
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