إيران: واشنطن هي التي تتدخل في انتخابات الدول وليس نحن

اعتبرت إيران أن الاتهامات التي أطلقتها مجموعة مايكروسوفت باستهداف قراصنة إيرانيين الحملة الرئاسية الأمريكية "سخيفة"، واتهمت واشنطن بأنها هي التي تتدخل في انتخابات الدول.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "الولايات المتحدة التي تتدخل منذ عقود في الانتخابات في دول أخرى مثل إيران لا يحق لهاالإدلاء بمثل هذه التصريحات السخيفة".
وأضاف: "بالنسبة إلى طهران، لا يهم من في البيت الأبيض. المهم هو التزام واشنطن باحترام الحقوق والقواعد والمعايير الدولية، وعدم التدخل في شؤون الآخرين واحترام التزاماتهم".
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