إعلان حظر التجوال فى جبل مرة بولاية دارفور السودانية

عقدت لجنة أمن ولاية وسط دارفور السودانية، برئاسة برئاسة والي الولاية دكتور أديب عبدالرحمن يوسف، اجتماعا مطولا على خلفية الأحداث التي وقعت في محلية غرب جبل مرة بمدينة نيرتتي والتي راح ضحيتها عدد من الأشخاص حيث قررت تكوين لجنة تحقيق حول الحادثة وملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكمة.



كما قررت اللجنة في بيان أصدرته اليوم فرض حظر التجوال من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وناشدت اللجنة المواطنين الالتزام بقراراتها، كما دعت أجهزة الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي عدم الالتفات الى الشائعات وبث الرعب وسط المواطنين خاصة بعد سيطرة القوات

النظامية على الاوضاع بالمنطقة، مؤكدة أنه سيتم ملاحقة كل الجناة والقبض عليهم وتقديمهم الى محاكمة عادلة وتفعيل لجان المصالحات حتى تباشر مهامها من أجل خلق وضع أمن بالولاية.



وطمأنت اللجنة المزارعين للعودة إلى مزارعهم بعد الدفع بتعزيزات عسكرية لمدينة نيرتتي، كما إطمأنت ايضا على تأمين امتحانات الشهادة السودانية وتوفير وضع آمن يمكن الطلاب من الجلوس للامتحانات بصورة طبيعية.