كورونا يستنزف الاقتصاد الإسرائيلي بـ 12 مليار دولار

أعلن المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي، برئاسة البروفيسور آفي سمحون ، وبالتنسيق مع وزارة المالية، أن إسرائيل ستتحمل ٥ مليارات شيكل في الأسبوع الواحد من الإغلاق الذي من الممكن أن يستمر لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشره موقع " The Marker" الإسرائيلي.

وأوضح المجلس الاقتصادي، أن الأضرار الإجمالية للإغلاق لمدة شهرين، على غرار الإغلاق الذي كانت في إسرائيل من خلال شهري مارس، وأبريل، سيبلغ حوالي 40 مليار شيكل. كان المجلس الاقتصادي الوطني تلقى تعليمات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعداد خطة تحسب التكلفة الاقتصادية للإغلاق الذي

سيستمر شهرين.

يذكر أن عجز نشاط الاقتصاد الإسرائيلي في شهر أغسطس بلغ 17.3 مليار شيكل ، مقارنة مع عجز قدره 5.2 مليار شيكل في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويرجع العجز بسبب دفع منحة لكل مواطن بتكلفة تراكمية فعلية تقارب 6.4 مليار شيكل.

على خلفية ارتفاع النفقات وانخفاض الإيرادات نتيجة أزمة كورونا (اعتبارًا من مارس). واعلنت وزارة الصحة ، صباح اليوم (الجمعة) ، تشخيص 4038 شخصا بكورونا في اليوم الماضي، والذي أدى هذا إلى

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زيادة عدد الإصابات المؤكدة في إسرائيل إلى 146،542، منذ أمس، وتم الحصول على نتائج 47336 اختبارًا ، وبلغت نسبة إيجابية للفيروس 8.8%. بيانات الاختبار.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المرضى النشطين بلغ عددهم 33920، وتم نقل 982 مريضا إلى المستشفيات، من بينهم 134 أجهزة تنفس و 489 في حالة خطيرة، حتى اليوم، وتوفي 1077 شخصًا بسبب فيروس كورونا في إسرائيل.

كما شخصت أمس وزارة الصحة إصابة 3904 أشخاص بكورونا، وبلغ عدد الفحوصات 43445 ، منها 8.3٪ كانت إيجابية للفيروس.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي أعلن أمس، تأجيل إعلان القرار النهائي بشأن فرض الإغلاق الشامل، لمواجهة تحديات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، ليوم الأحد القادم، على أن تستمر المناقشات خلال عطلة نهاية الأسبوع.