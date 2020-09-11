المفوضية الأوروبية: ننتهج مقاربة متدرجة تجاه بريطانيا

أكدت المفوضية الأوروبية أن طريقة تعاملها المستقبلية مع بريطانيا، ستتوقف على تصرفاتها في الأيام القادمة، وذلك في ظل خلاف ناشئ بين بروكسل ولندن بسبب خطة الأخيرة لاتفاق "بريكست".
وقال المتحدث باسم المفوضية إيريك مامير اليوم الجمعة: "ننتهج مقاربة متدرجة تجاه لندن وسننتظر رد فعلها ثم نرى كيفسنتصرف".
وعلى خلفية تعثر غير مسبوق تشهده المفاوضات حول ترتيب العلاقات المستقبلية بين الطرفين في مرحلة ما بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بسبب مشروع القانون البريطاني حول "السوق الداخلية"، عقدت اللجنة المشتركة الأوروبية البريطانية المكلفة بمراقبةتنفيذ اتفاق "بريكست" وحل النزاعات اجتماعا طارئا لها في لندن أمس الخميس، أصدرت في ختامه بيانا يطالب لندن بالتخلي عن خطتها.
بالمقابل، رفضت لندن مطالبة بروكسل بسحب التشريع موضع الخلاف الذي سيمنح الحكومة البريطانية سلطات أحادية الجانب لتنظيم التجارة بين إنجلترا وإسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، بمجرد انتهاء سريان قانون الاتحاد الأوروبي بعد فترة انتقالية من "بريكست" تستمر حتى نهاية هذا العام.
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