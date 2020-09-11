انفجار في معمل للبطاريات بطهران يوقع قتيلا

قتل شخص ووقعت أضرار في العديد من المباني والسيارات جراء انفجار لم تتضح أسبابه وقع في معمل للبطاريات في محافظة طهران، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء محلية.

وأفادت وكالتا "مهر" و"تسنيم" عن وقوع الانفجار في منطقة نسيم شهر جنوب غرب العاصمة الإيرانية. ونقلت "تسنيم" عن مسؤول دائرة الاطفاء المحلية إيراج تركماني قوله إن الانفجار تسبب بـ"تدمير كامل لمعمل البطاريات، وأدى الى مقتل شخص وخسارة آخر لأحد أطرافه"، مشيرا الى ان أسبابه لم تتضح بعد، والتحقيقات جارية لتحديدها.