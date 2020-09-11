واشنطن ستعلن خلال أيام عن حزمة عقوبات ضد بيلاروس

أكدت الولايات المتحدة أنها ستعلن خلال أيام قليلة حزمة عقوبات جديدة تستهدف شخصيات وكيانات بيلاروسية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

وقال نائب وزير الخارجية الأمريكية ستيفن بيجن "في غضون أيام قليلة، سيكون بوسعنا وضع قائمة العقوبات الإضافية التي سنفرضها بالتوازي مع تلك التي اتخذها الاتحاد الأوروبي".

واعتبر بيجن الذي تحدث إلى الصحافيين عبر الهاتف، أن موسكو تعرض نفسها لمخاطر جمة في دعمها قمع حركة احتجاجية شعبية ضخمة ضد إعادة انتخاب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.

وقال "إذا استمر الكرملين على هذا النهج، قد يجد أن الشعب البيلاروسي، الذي ليس لديه أي مأخذ على روسيا، سيقف في وجه موسكو".

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وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تطرق إلى احتمال فرض عقوبات جديدة الثلاثاء. وأشار إلى أنه يشعر "بقلق بالغ إزاء المعلومات الواردة بشأن خطف ومحاولة ترحيل قادة من المعارضة في بيلاروس بالقوّة" إلى خارج البلاد.

وحث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الأربعاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 إلى "تسريع" إقرار عقوبات ضد بيلاروس، في حين عطلت قبرص إجراءات أوروبية جديدة ضد مينسك.

ووافق وزراء الخارجية الأوروبيون في أغسطس على فرض عقوبات تستهدف المسؤولين عن قمع حركة الاحتجاج ضد لوكاشنكو. وضع مجلس الاتحاد الأوروبي قائمة بأسماء الشخصيات التي سيمنع عليها الدخول وستجمد حساباتها. وذكرت مصادر دبلوماسية أن القائمة تضم حاليا نحو 40 اسما.