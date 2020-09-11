انفجار في العاصمة طهران .. قتيل وأضرار جسيمة في المباني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2020 8:06 مساءً

هز العاصمة طهران انفجار أوقع قتيلا وأضرارا في العديد من المباني والسيارات جراء انفجار لم تتضح أسبابه بعد، ووقع الاناجار في معمل للبطاريات في محافظة طهران بحسب مدير دائرة الأزمات في طهران .

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية أن هناك دمار بعشرات السيارات والمباني قرب موقع الانفجار في طهران

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وأفادت وكالتا مهر وتسنيم عن وقوع الانفجار في منطقة نسيم شهر جنوب غرب العاصمة الإيرانية.

ونقلت تسنيم عن مسؤول دائرة الاطفاء المحلية إيراج تركماني قوله إن الانفجار تسبب بـ”تدمير كامل لمعمل البطاريات، وأدى الى مقتل شخص وخسارة آخر لأحد أطرافه”، مشيرا الى ان أسبابه لم تتضح بعد، والتحقيقات جارية لتحديدها.

وأشارت وكالة أنباء فارس أن الجيش الإيراني يطلق تحذيرات ضد طائرات مسيرة أميركية شرق مضيق هرمز