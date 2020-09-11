مظاهرات شرق ليبيا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

تظاهر مئات في مدينة بنغازي الواقعة شرق ليبيا وثاني أكبر مدن البلاد، في وقت متأخر ليلا،احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في المدينة الخاضعة للسلطات الموازية والمشير خليفة حفتر.

وأضرم المتظاهرون النار عند عدد من مفترقات الطرق في شوارع المدينة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لفترات تتجاوز 8 ساعات يوميا، وارتفاع أسعار الوقود والسلع والمواد الغذائية، إضافة إلى شح في السيولة النقدية، وفق “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وفي شارع جمال عبدالناصر، أكبر شوارع المدينة، تلا المتظاهرون بيانا طالبوا فيه بإنهاء الفساد “المنتشر في مؤسسات الدولة” وسط الإشارة إلى شبهات في “نهب أموال” خصصت لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وحملوا المسؤولين في الحكومة الموازية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.

Advertisements

وسارع رئيس البرلمان المنعقد في طبرق عقيلة صالح إلى دعوة الحكومة الموازية المنبثقة من البرلمان الى اجتماع عاجل.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء عجزا في شرق ليبيا يقدر بأكثر من 500 ميغاواط من أصل 2000، بسبب نقص إمدادات الغاز والوقود الخفيف.

ويرى مراقبون أن هذا العجز متوقع عقب إغلاق موالين لقوات المشير حفتر أهم المنشآت النفطية مطلع العام الخالي، ما تسبب في أزمة وقود خانقة في عموم ليبيا، إلى جانب خسائر مالية تجاوزت 9 مليارات دولار بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وتشهد محطات تزود الوقود في مناطق شرق البلاد كله ازدحاما شديدا، وقد ترتب على ذلك ارتفاع في اسعار كل المواد والسلع بسبب صعوبة نقلها بين المدن.

وسبقت تظاهرات شرق ليبيا خروج المئات في غرب ليبيا وتحديدا العاصمة طرابلس الشهر الماضي، بحيث طالبوا بـ”محاربة الفساد وإسقاط الحكومة ورحيل القوات الأجنبية كافة الموجودة على الأراضي الليبية.