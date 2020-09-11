السترات الصفر في باريس …إلى الشارع غدا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

بعد ما يقرب من عامين من ولادة هذه الحركة الاحتجاجية، يعود ناشطو حركة السترات الصفر إلى الشوارع غدا لبدء سلسلة من التحركات والتظاهرات في باريس وفي مدن فرنسية أخرى، بعد استراحة خلال الصيف.

وأعلن عن تنظيم تجمعات في مقاطعات مرسيليا وتولوز وليون وليل ونانت ونيس وبوردو وستراسبورغ، إضافة إلى العاصمة.

ودعي المتظاهرون ضمن منطقة باريس إلى التجمع في الشانزليزيه وساحات لا بورس وواغرام وسان بيار عند سفح كنيسة القلب الأقدس في مونمارتر.

وحظر قائد شرطة باريس ديدييه لالمان “أي تجمع للأشخاص الذين يدعون أنهم جزء من حركة “السترات الصفر”، في ضوء خطر إخلال بالنظام العام” في أجزاء عدة من العاصمة من اليوم 18,00 حتى السبت (16,00 بتوقيت غرينتش).

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ومنع تظاهرتين كان من المقرر أن تمرا عبر الشانزليزيه.

وتتوقع الشرطة “تجمع ما بين 4 و5 آلاف متظاهر في باريس، بما في ذلك ألف شخص يحتمل أن يكونوا عنيفين”.

وفي المجموع، أشار 2300 شخص إلى أنهم ينوون المشاركة في المسيرة في الشانزليزيه، وأبدى 7000 اهتمامهم بها وفقا لصفحة الحدث على “فايسبوك”.

وتسعى حركة “السترات الصفر” التي ولد في 17 تشرين الثاني 2018 المناهضة للنخب والتي تناضل من أجل المزيد من العدالة المالية والاجتماعية، إلى انطلاقة جديدة بعد السنة الأولى التي اتسمت بتظاهرات عنيفة شهدت إحراق مبان ومحال تجارية”.