بومبيو في الدوحة للمشاركة في محادثات السلام الأفغانيّة

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بومبيو
وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الدوحة مساء الجمعة، عشية انطلاق محادثات سلام تاريخية بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان المتطرفة، حسبما أفاد صحافي مرافق له.
وقال بومبيو قبيل توجهه نحو العاصمة القطرية التي تستضيف المحادثات ابتداء من السبت، إن هذه “فرصة تاريخية لأفغانستان لإنهاء أربعة عقود من الحرب وسفك الدماء”، مشددا على “وجوب عدم هدر هذه الفرصة”.
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