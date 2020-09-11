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آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2020 6:06 مساءً
البحرين
قال مراسل الشؤون الديبلوماسية لمحطة “كان” التلفزيونية الإسرائيلية العامة على تويتر، اليوم الجمعة، إن البحرين ستطبع علاقاتها مع إسرائيل، من دون أن يذكر مصدرا لمعلوماته.
وقال المراسل عميشاي شتاين إن ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة سيزور واشنطن قبل مراسم في البيت الأبيض يوم الثلثاء ستوقع خلالها إسرائيل والإمارات العربية المتحدة رسميا على إقامة علاقات بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر عميشاي شتاين: البحرين تعتزم تطبيع العلاقات مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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