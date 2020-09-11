عميشاي شتاين: البحرين تعتزم تطبيع العلاقات مع إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2020 6:06 مساءً

قال مراسل الشؤون الديبلوماسية لمحطة “كان” التلفزيونية الإسرائيلية العامة على تويتر، اليوم الجمعة، إن البحرين ستطبع علاقاتها مع إسرائيل، من دون أن يذكر مصدرا لمعلوماته.

وقال المراسل عميشاي شتاين إن ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة سيزور واشنطن قبل مراسم في البيت الأبيض يوم الثلثاء ستوقع خلالها إسرائيل والإمارات العربية المتحدة رسميا على إقامة علاقات بينهما.