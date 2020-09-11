كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من عقوبات حال عدم عودتها للحوار قبل نهاية سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط، اليوم، أن التكتل سيعد قائمة بعقوبات جديدة على تركيا في نهاية سبتمبر الجاري، إذا لم تعد أنقرة لطاولة التفاوض لحل نزاع إقليمي مع اليونان وقبرص.

وتصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بعد إرسال سفينة مسح تركية للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق في شرق المتوسط تطالب بالسيادة عليها اليونان وقبرص.

واجتمعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط، وعددها سبعة، في كورسيكا بفرنسا، وأكدوا في بيان مشترك دعمهم الكامل وتضامنهم مع قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات المتكررة لسيادتهم وكذلك الأعمال التي تنطوي على مواجهة التي تقوم بها تركيا.

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وأضاف البيان "نعتقد أنه في ظل عدم إحراز تقدم في إشراك تركيا في الحوار وما لم تنهي أنشطتها الأحادية، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لوضع قائمة بالإجراءات العقابية الإضافية التي يمكن مناقشتها في المجلس الأوروبي يومي 24 و 25 سبتمبر".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي في نهاية القمة إن الخيار المفضل لا يزال العودة للحوار مع تركيا. وقال ”لسنا سذجا لكننا نريد العودة للحوار بنية حسنة“.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في المؤتمر الصحفي وهو يقف بجوار ماكرون، إن أنقرة لا يزال لديها وقت لوقف أنشطة التنقيب في مناطق لم يتم فيها ترسيم الحدود البحرية رسميا قبل قمة للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف "سنتجنب محاولة تركيا لبث الفرقة في أوروبا"، مشيرا إلى أن اليونان تفي بواجبها في حماية حدود الاتحاد الأوروبي وأنها تتوقع التضامن من التكتل في المقابل.