كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، عن تسجيل 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 21908، منها 19,050 حالة نشطة مع تعافي 2,506 في حين تمّ تسجيل 352 حالة وفاة بالفيروس.

وتسلم المركز 4009 عينات موزعة علي النحو التالي: 1630 عينة في المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و137 عينة بمختبر المركز المرجعي زليتن، و188 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و79 عينة بمختبر فرع المركز سبها، و1236 عينة بمختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و400 عينة في مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

إضافة إلى 184 عينة من مختبر فرع المركز الزاوية، وعشر عينات من مختبر فرع المركز الكفرة، و34 عينة في مختبر فرع المركز أجدابيا، وتسع عينات بمختبر فرع المركز طبرق، و22 عينة في مختبر فرع المركز تازربو، و17 عينة بمختبر فرع المركز غدامس، و63 عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 21 ألفا و908 حالات، منها 19 ألفا و50 نشطة، وألفان و506 متعافين، بينما توفي 352 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.