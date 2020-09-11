درك شفشاون يفتح تحقيقا في جريمة قتل راح ضحيتها شاب

لا زالت تحقيقات عناصر الدرك الملكي اليوم الجمعة، في إقليم شفشاون، مستمرة مع الشخص المشتبه في ارتكابه لجريمة قتل راح ضحيتها شخص بجماعة بني سميح بسبب نزاع عائلي.
ووفق المعطيات متوفرة لـ”اليوم24″ فإن دوار اقراوشن، الموجود في الجماعة المذكورة، شهد مساء أمس الخميس صراعا عائليا، ابتدأ بملاسنات، وانتهى بجريمة قتل، أدت إلى وفاة شاب في عقده الثاني متأثرا بإصابته على مستوى الرأس.
وأوضحت المعطيات ذاتها، أن المشتبه في ارتكابه جريمة قتل متزوج وأب لطفلين، إذ فور علمه بوفاة الضحية، سلم نفسه لعناصر الدرك الملكي، معترفا بما فعله ليتم فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات القضية.
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