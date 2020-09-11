بينهم عناصر أمنية.. تسجيل 82 إصابة جديدة بكورونا في جهة بني ملال خنيفرة

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الجمعة، تسجيل 82 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جهة بني ملال، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3918 حالة مؤكدة.

وأكدت مصادر طبية لـ“اليوم 24″ أن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم بني ملال، و20 إصابة بخريبكة، من بينها 4 عناصر أمنية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 19 إصابة في إقليم خنيفرة، و6 إصابات في الفقيه بن صالح، من بينهم شرطي، فيما باقي الإصابات تم تسجيلها في إطار تتبع المخالطين، ليرتع إجمالي الحالات النشطة في جهة بني ملال إلى 952 حالات، لاتزال تتلقى العلاج.

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وكانت التحاليل المخبرية قد أكدت، أمس الخميس، تسجيل 154 حالة مصابة بالفيروس التاجي في جهة بني ملال، بينما تجازو إجمالي حالات الشفاء 3000 حالة.