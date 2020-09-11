نجم مغربي جديد ينضم إلى “نيتفليكس”

انضم الفنان المغربي ريدوان إلى قائمة النجوم المغاربة، الذين استقطبتهم منصة “نيتفليكس”، للتعامل معها، تماشيا مع خطتها الجديدة، الرامية إلى التعامل مع نجوم عرب.

وكان ريدوان ينوي لقاء مسؤولين من منصفة التدفق الرقمي “نيتفليكس” في إسبانيا، لكن إصابته بفيروس كورونا، عطلت سفره، حيث أنه اكتشف حمله للفيروس عند إجرائه اختبار كورونا الضروري قبل الرحلات الدولية.

وأعلن ريدوان، أول أمس الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحي في أحد فنادق دبي، التي كان ينوي الانتقال منها إلى إسبانيا.

وسبق أن حصلت نيتفليكس على موافقة فنانين مغربيين، للعمل رفقتها في مشاريع جديدة، هما سعد لمجرد، والممثلة صفاء حبيركو.