القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت "المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان" في العراق اليوم، الجمعة، إنها سجلت انتحار 298 شخصا في البلاد، منذ مطلع العام الجاري.
ويمثل ذلك زيادة في حالات الانتحار بنسبة 9 بالمئة تقريبا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت 274 حالة انتحار.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان، إن "عام 2020 شهد حتى الآن انتحار 298 شخصا (168 ذكورا، 130 إناثا)". وأضاف أن "محافظة بغداد سجلت أعلى حالات الانتحار بواقع 68 حالة، تلتها البصرة (جنوب) بواقع 39 حالة، وذي قار (جنوب) بـ33 حالة".
وأوضح الغراوي أن "حالات الانتحار توزعت بين استخدام السم أو الشنق والحرق والغرق والطلق الناري". وأكد المسؤول العراقي أن "أغلب الأسباب التي دعت إلى تزايد هذه الأرقام هي الآثار الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والبطالة والفقر وازدياد حالات العنف الأسري والاستخدام السيئ للتكنولوجيا".
ودعا الحكومة إلى "إنشاء مراكز للتأهيل النفسي وتشكيل فريق وطني لمكافحة ظاهرة الانتحار وإطلاق حملة إعلامية لتكريس الضوء على مخاطر هذه الظاهرة وكيفية الحد منها".
ويعاني العراق أزمة مالية واقتصادية كبيرة تفاقمت مع تفشي فيروس كورونا في البلاد مطلع آذار/ مارس الماضي، حيث أغلقت مئات الشركات والمصانع والمعامل أبوابها، وتسبب ذلك في فقدان الآلاف لوظائفهم.
كانت هذه تفاصيل خبر منذ بداية العام: العراق يسجل 298 حالة انتحار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.