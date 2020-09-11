منذ بداية العام: العراق يسجل 298 حالة انتحار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت "المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان" في العراق اليوم، الجمعة، إنها سجلت انتحار 298 شخصا في البلاد، منذ مطلع العام الجاري.

ويمثل ذلك زيادة في حالات الانتحار بنسبة 9 بالمئة تقريبا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت 274 حالة انتحار.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان، إن "عام 2020 شهد حتى الآن انتحار 298 شخصا (168 ذكورا، 130 إناثا)". وأضاف أن "محافظة بغداد سجلت أعلى حالات الانتحار بواقع 68 حالة، تلتها البصرة (جنوب) بواقع 39 حالة، وذي قار (جنوب) بـ33 حالة".

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وأوضح الغراوي أن "حالات الانتحار توزعت بين استخدام السم أو الشنق والحرق والغرق والطلق الناري". وأكد المسؤول العراقي أن "أغلب الأسباب التي دعت إلى تزايد هذه الأرقام هي الآثار الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والبطالة والفقر وازدياد حالات العنف الأسري والاستخدام السيئ للتكنولوجيا".

ودعا الحكومة إلى "إنشاء مراكز للتأهيل النفسي وتشكيل فريق وطني لمكافحة ظاهرة الانتحار وإطلاق حملة إعلامية لتكريس الضوء على مخاطر هذه الظاهرة وكيفية الحد منها".

ويعاني العراق أزمة مالية واقتصادية كبيرة تفاقمت مع تفشي فيروس كورونا في البلاد مطلع آذار/ مارس الماضي، حيث أغلقت مئات الشركات والمصانع والمعامل أبوابها، وتسبب ذلك في فقدان الآلاف لوظائفهم.