بالفيديو: مذيع يطلب يد زميلته مباشرة على الهواء



فاجأ مذيع تلفزيوني روسي على إحدى القنوات الرياضية الروسية، زميلته في القناة، بطلب يدها على الهواء مباشرة خلال قيامها ببث نشرة للأخبار. وتقدم المذيع سيرغي روزانوف، بطلب يد صديقته إليونورا خابيبولينا، على الهواء مباشرة خلال تقديمها لنشرة الأخبار. وظهر روزانوف، وبيده باقة من الورد وخاتما ليطلب يد خابيبولينا، قائلا: "هل تقبلين بأن تصبحي زوجتي؟"، مجيبة نعم وهي تنهمر بالبكاء، وقائلة " لم نعد مثل هذه الأخبار".



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