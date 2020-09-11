تقرير فرنسي: واشنطن تضع سرّا عقبات في طريق خطط أردوغان الكبرى

كشف تقرير نشره موقع ”أنتليجنس“ الفرنسي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونواياه في التوسع والتمدد في شرق المتوسط وفي شمال إفريقيا عبر بوابة ليبيا، وهي تضع في المقابل خططا سرية لمقاومة هذا التمدد عبر عرقلة الصفقات العسكرية لأنقرة.

وقال التقرير إنه في الوقت الذي يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعزيز مكاسبه في ليبيا وفي مياه شرق البحر المتوسط يقاوم البنتاغون ووزارة الخارجية الوضع ببطء، فقبل شهرين من الانتخابات الأمريكية، قام الخبراء الاستراتيجيون العسكريون والأمنيون، المعارضون للعلاقة المميزة التي نشأت بين أردوغان ودونالد ترامب، بشكل متزايد، بالحد من منح تراخيص لتصدير وإعادة تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا.



ووفقا للتقرير فإن معدات المراقبة والاستخبارات لم تعد تُصدر بكميات صغيرة تبعا للاتفافات المبرمة، ومع ذلك لا تزال أنقرة بحاجة إلى معدات متطورة (في الإلكترونيات وإلكترونيات الطيران والكاميرات وغير ذلك) لتشغيل أجهزتها العسكرية، لا سيما في بعثاتها إلى سوريا وليبيا، وهي بعثات تتطلب معدات استخباراتية متطورة، حيث أصبحت طائرات Bayraktar TB-2 بدون طيار على سبيل المثال، المساعد الذي لا غنى عنه للهجمات التركية في هذه المناطق“ وفق التقرير.