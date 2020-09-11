في لقائها التلفزيوني الأول... ماذا قالت ابنة هيفاء وهبي عن والدتها؟

وردا منها على مقارنتها بوالدتها هيفاء وهبي، رفضت زينب فياض في أول لقاء إعلامي لها التعليق على هذا الأمر، واكتفت بالقول: "ليس عندي تعليق على هذا الموضوع"، بحسب تصريحاتها لبرنامج "إي تي بالعربي".

وبينما عبرت فياض عن سعادتها من ردود فعل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الإيجابية بشأن أدائها لأغنية "بالبنط العريض"، إلا أنها نفت فكرة احترافها للغناء مثل والدتها في يوم ما.



كما شددت على إبعاد علاقتها بوالدتها هيفاء وهبي عن الجمهور، وأنها تحدد ما يجب أن يعرفوه عنها من عدمه.

وأكدت ابنة هيفاء وهبي أنها تضع عائلتها في المقام الأول من اهتماماتها ومن ثم العمل، مشيرة إلى أنها حريصة على أن تكون بجوار ابنتيها دوما، وعندما تكبرا سوف تدعمهما في قرارتهما.

وأشارت إلى أنها تتمنى أن تصبح ابنتها طبيبة، ولكنها ستساند ابنتهما في مستقبلهما مهما كانت رغبتهما.

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وقالت ابنة هيفاء وهبي لبرنامج "إي تي بالعربي" إنها ترفض المثل الشهير "فاقد الشيء لا يعطيه"، لأنها ترى أن "الأصح هو أن فاقد الشيء يعطيه وبغزارة"، مؤكدة أنها عاشت حياة مثالية، وتمكنت من تعويض أي نقص في حياتها مع ابنتيها.

أما عن آخر مشاريعها، فأعلنت زينب فياض أنها في الوقت الحالي تتابع دراستها للتصوير الداخلي بعد توقف بسبب رعايتها لابنتيها.

يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.