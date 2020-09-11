شكرا لقرائتكم قتيل ودمار في عدة مبان جراء انفجار في العاصمة طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط قتيل إثر انفجار في العاصمة طهران فيما شهدت عدة مبان دمارا. وقال مدير دائرة الأزمات في طهران إن الانفجار وقع في مصنع للبطاريات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتيل ودمار في عدة مبان جراء انفجار في العاصمة طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.