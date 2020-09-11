أزمة صحية تدخل عصام كمال إلى مستشفى في فرنسا – صورة

مر الفنان المغربي، عصام كمال، بأزمة صحية في الديار الفرنسية، دخل على إثرها إلى مستشفى كرملين بيستر الجامعي ي باريس، يوم أمس الخميس.

وكشف عصام كمال عن خبر دخوله إلى مستشفى في باريس، في منشور على “أنستغرام”، تضمن صورته من على سرير طبي، وكتب تعليقا عليها: “عرق النسا ليس بالتجربة السهلة، ولكن حمد الله لا شيء خطير. شكراً لفريق الطوارئ الطبية في مستشفى الكرملين بيستر على مهنيتهم، ​​ولطفهم”.

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وشرع فنانون أصدقاء عصام كمال، بعد كشفه عن وضعه الصحي، في التعبير من خلال التعاليق عن متمنياتهم له بالشفاء، وموفور الصحة.

وعلى الصعيد الفني، يعتزم عصام كمال، في 17 من أكتوبر المقبل، المشاركة في حفل مغربي في باريس إلى جانب كل من نجاة اعتابو، وصفاء، وهناء، وبدر سلطان.

يذكر أن عصام كمال اختار فرنسا، ليكون بلد إقامته إلى جانب المغرب، حيث يمضي فترات السنة بين باريس، والدارالبيضاء.