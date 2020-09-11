بعد أشهر من التوقف بسبب كورونا.. طيران الإمارات تعلن عودة رحلاتها إلى المغرب

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الجمعة، أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى الدارالبيضاء اعتبارا من 18 شتنبر الجاري، ما يوسع شبكة خطوطها في إفريقيا لتغطي 14 وجهة، بعد أشهر من التوقف، بسبب الجائحة.

وأوضحت الشركة، اليوم، في بلاغ لها، أن رحلات طيران الإمارات ستعود بين دبي، والدارالبيضاء، بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع؛ أيام الأحد، والأربعاء، والجمعة، إذ ستغادر الرحلة “ئي كيه 751” مطار دبي الدولي في الساعة 7:25 صباحا، وتصل إلى الدارالبيضاء في الساعة 12:45 بعد الظهر، وتقلع رحلة العودة “ئي كيه 752” من مطار الملك محمد الخامس في الساعة 2:45 بعد الظهر، لتصل إلى دبي في الساعة 1:15 من صباح اليوم التالي.

وفتحت الشركة إمكانية الحجز على الرحلات، عبر الموقع، أو تطبيق طيران الإمارات، أو عن طريق وكلاء السفر، أو مكاتب المبيعات، ومراكز الاتصال التابعة لطيران الإمارات، كما يمكن للمسافرين من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال، والسياح الدوليين.

وأكدت الشركة أن فحص “كوفيد-19” PCR يعتبر إلزاميا لجميع الركاب العابرين، والقادمين إلى دبي قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات، والمقيمون، والسياح، بغض النظر عن البلد، الذي يأتون منه، كما ينبغي على المسافرين إلى الدارالبيضاء الامتثال لمتطلبات دخول المملكة المغربية حتى يسمح لهم بالصعود إلى الطائرات.

يذكر أن المغرب وسع، خلال الأسبوع الجاري، قائمة المسموح لهم بدخول أراضيه، إذ بات من الممكن للأجانب دخول المغرب، إذا توفروا على حجز، أو دعوة رسمية، كما أن المواطنين المغاربة، والمقيمين في المغرب تم السماح بدخولهم منذ منتصف يوليوز الماضي.