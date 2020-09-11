سلطات أكادير.. تعلن قرارات حازمة لمحاصرة الوباء بإغلاق الشواطئ و الحدائق وسوق الأحد

أعلنت سلطات مدينة أكادير تدابير وقائية، اليوم الجمعة، وذلك أمام ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كوفيد-19.

وحسب المعطيات المتوفرة، أعلنت السلطات المحلية في مدينة أكادير إغلاق سوق الأحد لأسبوعين، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل 15 شتنبر 2020، نظرا إلى ظهور بؤرة لا تزال المساعي جارية لتطويقها، كما ستغلق شواطئ أكادير، ابتداء من يوم غد السبت 12 شتنبر 2020.

وسيشمل الاغلاق الحدائق العامة، وتحديد توقيت إغلاق المحلات التجارية للقرب، و المتاجر الكبرى، والمقاهي عند العاشرة مساءً ( 22H00 )، بالإضافة إلى إغلاق المطاعم، في الساعة الحادية عشرة مساءً (23H00).

يذكر أنه سجل، أمس الخميس، 59 إصابة بفيروس كوفيد-19 في مدينة أكادير.