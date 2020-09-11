كلية الحقوق في طنجة تعقم قاعات وأوراق الامتحانات بشكل يومي لوقاية الطلبة والأساتذة من كورونا-فيديو

فيديو: يونس الميموني
شرعت كلية الحقوق في طنجة، طوال فترة امتحانات الدورة الربيعية، في عملية تعقيم يومية لمرافق المؤسسة، لوقاية الطلبة، والأساتذة من فيروس كورونا المستجد.
وبحسب مصدر مسؤول في الكلية، فإنها اتخذت تدابير صارمة، إذ يتم تعقيم قاعات مراكز الامتحان كل ليلة، وأوراق الامتحانات، قبل توزيعها على الطلبة، وكذا إعادة توزيعها على الأساتذة من أجل التصحيح.
ويجتاز 14 ألف طالب امتحانات الدورة الربيعية، موزعين على 5 مراكز في طنجة، بنسبة 95 في المائة من إجمالي الطلبة، بينما سيجتاز البقية امتحاناتهم في أقاليمهم، ابتداء من منتصف شهر غشت الجاري.
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