الصحة الإسرائيلية: 13 وفاة منذ منتصف الليلة الماضية و4217 إصابة خلال 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بتسجيل 13 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، منذ منتصف الليلة الماضية، موضحةً أنه تمّ تسجيل 4,217 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة.

وذكرت أن حصيلة الوفيات وصلت إلى 1090 وفاة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 148564 إصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة، وأن عدد الحالات الخطيرة 486 حالة، بينها 146 مريضا يخضعون للتنفس الاصطناعي.

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وصادق المجلس الوزاري المصغّر لشؤون كورونا ("كابينيت كورونا")، مساء أمس، على تقييدات جديدة بدءًا من الأسبوع المقبل، على أن تصادق الحكومة الإسرائيليّة عليها بعد غد، الأحد. وعارض الخطّة وزراء المالية والإسكان والاستخبارات.

ودفع رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، باتجاه إغلاق شامل بين رأس السنة العبريّة (يوم الجمعة المقبل) وحتى عيد العُرش (التاسع من تشرين أول/أكتوبر المقبل).

من جانبه، أوصى منسق شؤون كورونا، بروفيسور روني غمزو، "كابينيت كورونا"، بالمصادقة على قيود تشمل حظرا للتجول خارج المدن والبلدات خلال الأعياد اليهودية التي تبدأ نهاية الأسبوع المقبل.

وطالب غمزو من الوزراء إقرار خطة "كبح صارم" التي تنص على إغلاق المؤسسات التعليمية والمطاعم والمجمعات التجارية وأماكن الترفيه ومنع السياحة الداخلية وفرض حظر للتجول خارج المدن عشية أيام الأعياد اليهودية على أن يتواصل الحظر حتى غداة اليوم التالي للعيد.