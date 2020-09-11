شكرا لقرائتكم خبر عن 653 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند : إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 620 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض " كوفيد - 19" 83660 حالة.
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