طائرة خاصة محملة بالاوكسجين لدعم ناظم شاكر في مواجهة كورونا

2020-09-11 | 17:17
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اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، ارسال طائرة خاصة محملة بالاوكسجين لدعم المدرب ناظم شاكر في مواجهة فيروس كورونا.
وذكر النادي في بيان ان "قائد القوة الجوية رئيس الهيئة المؤقتة للنادي اللواء شهاب جاهد، اطمأن اليوم على صحة النجم ناظم شاكر بعد الاتصال بعائلته"، مبديا "دعمه الكامل للنجم الجوي السابق في تجاوز محنته".
واساف ان "قائد القوة الجوية قد ارسل قبل عدة ايام طائرة خاصة الى مدينة اربيل محملة بقناني الاوكسجين وبعض الادوية الضرورية مع كادر طبي عالي المستوى للوقوف على حالة النجم ناظم شاكر" ، متمنيا له "الشفاء العاجل والعودة الى اهله ومحبيه".
واساف ان "قائد القوة الجوية قد ارسل قبل عدة ايام طائرة خاصة الى مدينة اربيل محملة بقناني الاوكسجين وبعض الادوية الضرورية مع كادر طبي عالي المستوى للوقوف على حالة النجم ناظم شاكر" ، متمنيا له "الشفاء العاجل والعودة الى اهله ومحبيه".
وتدهورت الحالة الصحية للمدرب الحالي واللاعب الدولي السابق ناظم شاكر ليلة امس، قبل ان استقر مجدداً اليوم.
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