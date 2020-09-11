الإعلان عن نتائج التحقيقات بأسباب حرائق طرطوس في سوريا

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات المتعلقة في أسباب الحرائق في المحافظة هذا الصيف ولا سيما مؤخرا أفضت إلى القبص على الأشخاص الستة الذين تسببوا بالحرائق بعدما "أشعلوا النار في أراضيهم الزراعية ومن ثم تم انتقالها للحراج وأراض أخرى" وعن الحرائق الأخرى قالت الوزارة إن أسبابها "تعود للظروف الجوية".وأضافت الوزارة أنه تم تحديد الأضرار الناجمة والمساحات المحروقة التي بلغت نحو 200 دونم.

وكانت وزارة الزراعة نشرت نتائج "التحقيقات الأولية" في ثلاثة من الحرائق التي شهدتها منطقتا الغاب ومصياف في محافظة حماة، وتبين أن واحدا منها تم بفعل فاعل، بهدف الاستفادة من الحطب، بينما كان الإهمال سببا للحريقين الآخرين.

وكان مدير الزراعة في محافظة اللاذقية منذر خير بك قال إن التقديرات الأولية لحجم الخسائر في حريق منطقة البسيط يعادل 220 هكتارا بينها مئة هكتار زراعي، أما حريق محمية الأرز والشوح فتم تقدير المساحات المحروقة فيه بـ 150 هكتارا.

