أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 6 أشخاص بجرم التسبب بالحرائق التي شهدتها محافظة طرطوس، وقالت إن المساحات المحروقة بلغ 200 دونم.
وأضافت الوزارة أنه تم تحديد الأضرار الناجمة والمساحات المحروقة التي بلغت نحو 200 دونم.
وكانت وزارة الزراعة نشرت نتائج "التحقيقات الأولية" في ثلاثة من الحرائق التي شهدتها منطقتا الغاب ومصياف في محافظة حماة، وتبين أن واحدا منها تم بفعل فاعل، بهدف الاستفادة من الحطب، بينما كان الإهمال سببا للحريقين الآخرين.
وكان مدير الزراعة في محافظة اللاذقية منذر خير بك قال إن التقديرات الأولية لحجم الخسائر في حريق منطقة البسيط يعادل 220 هكتارا بينها مئة هكتار زراعي، أما حريق محمية الأرز والشوح فتم تقدير المساحات المحروقة فيه بـ 150 هكتارا.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن نتائج التحقيقات بأسباب حرائق طرطوس في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.