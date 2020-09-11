الدفاع المدني ينقذ عددا من العوائل ويخمد حريقاً داخل بناية شرق بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، اخمادها حريقا اندلع داخل بناية شرقي بغداد.

وقال بيان للمديرية، تلقته الخليج 365 انه "سيطرت فرق الأطفاء بأشراف ميداني مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية سكنية في منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد" .



واضاف البيان "حيث نفذت فرق الدفاع المدني عمليات الاقتحام المباشر بنجاح لتتمكن من خلالها انقاذ العوائل السكنية واخراجهم بواسطة سلالم خارجية ( سلالم طوارئ) وضعتها فرق الدفاع المدني وانزلت بها العوائل بسلام مع تسجيل حالة إصابة لامرأة مسنة تم تقديم الإسعافات الأولية والانعاش الرئوي لها من قبل فرق اسعاف الدفاع المدني قبل نقلها إلى المستشفى القريب لاستكمال تلقي العلاج اللازم فيها وحالتها مستقرة" .



وتابع البيان، "فيما استمرت فرق الأطفاء بتطويق و السيطرة والاخماد وابعاد خطر النيران عن الابنية القريبة وانهاء الحريق مع استدعاء خبير الادلة التحقيق بأسباب اندلاع النيران" .